Chiesa torna nel mirino della Juventus. Prima però serve cedere un'ala: il nome è Douglas Costa

Il nome di Federico Chiesa torna in orbita Juventus. Il punto lo fa Tuttosport che spiega però che il giocatore della Fiorentina, per il quale i viola sono pronti ad ascoltare eventuali offerte importanti in arrivo, non sono legate alla ricerca di un numero 9. L'eventuale offerta della Juventus per Chiesa è legata a una possibile partenza di Douglas Costa: sul brasiliano ci sono sirene cinesi (il Guangzhou di Fabio Cannavaro) e il Manchester United.