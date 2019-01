Chievo, Di Carlo: "Segnali positivi malgrado il 3-0. Ci crediamo ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara persa contro la Juventus, parla l'allenatore del ChievoVerona, Domenico Di Carlo. Queste le sue parole: "La Juventus è forte, non lo scopre il Chievo. Siamo venuti qua non solo per difendere, ma per impensierirli. Loro sono stati bravi a segnare al primo tiro, poi a segnarci a fine primo tempo. La Juventus, dal punto di vista del ritmo, era un po' più avanti. Nonostante il 3-0 riscontro dei segnali positivi, possiamo ancora giocarcela. Lotta salvezza? Nessuna angoscia, dobbiamo prepararci gara dopo gara. Fino al 95' di ogni match dobbiamo dare tutti. Sarà dura, ma ci siamo e ci crediamo. Abbiamo dei valori e l'abbiamo dimostrata. Troveremo forza ed energia per vincere e ottenere quello che vogliamo. Mercato? Abbiamo ceduto Birsa, ma per il resto l'organico dovrebbe rimanere così, ad ogni giocatore ceduto ne arriverà un altro".