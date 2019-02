Ciano illude, Dzeko guida la rimonta: Frosinone-Roma 1-2 al 45'

© foto di Federico Gaetano

La Roma chiude in vantaggio il primo tempo della gara contro il Frosinone. Al Benite Stirpe, nel match valido per il 25° turno di Serie A, Dzeko e Pellegrini hanno infatti ribaltato lo svantaggio iniziale firmato dopo appena cinque minuti di gioco da Ciano.

DOCCIA FREDDA - Inizio troppo timido della Roma, che subisce la grande voglia del Frosinone e va sotto già al 5'. Pasticcio clamoroso da parte di Nzonzi, che non si capisce con De Rossi e regala il pallone a Ciano. L'attaccante giallazzurro calcia dalla distanza sul palo di Olsen, che tocca a mano aperta e vede poi la sfera infilarsi disastrosamente in rete alle proprie spalle. I capitolini sbandano e all'11' rischiano già di subire il doppio svantaggio: Beghetto prova il cross, Manolas non rinvia bene e il pallone arriva al solito Ciano, che da due passi stavolta spara però abbondantemente alto.

UNO-DUE GIALLOROSSO - Mister Di Francesco si infuria in panchina e scuote i suoi a gran voce. La reazione della Roma, in effetti, arriva con un bel cross dalla destra di Perotti e un successivo colpo di testa di El Shaarawy al 13', ma Sportiello è bravo a dire di no con un grande intervento sotto la traversa. I giallorossi alzano i ritmi e iniziano - con almeno 15 minuti di ritardo - la loro partita, mostrando di avere ovviamente una qualità superiore. A guidare la rimonta ci pensa così Edin Dzeko, che prima approfitta di una dormita in area di Goldaniga per battere Sportiello con un tiro ben angolato (30') e poi avvia una ripartenza micidiale chiusa dal tap-in sotto porta di Pellegrini (32'). Cambia tutto, dunque, nell'anticipo del 25° turno di Serie A: da 1-0 a 1-2, in un minuto e mezzo.