Cinque anni dopo, Cuadrado da Conte? Inter e Juve ci pensano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque anni dopo, Antonio Conte potrebbe finalmente abbracciare Juan Cuadrado. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il colombiano è finito nella trattativa fra Juventus e Inter per Mauro Icardi. Anche a prescindere da questo coinvolgimento, il colombiano potrebbe comunque essere un rinforzo per il nuovo corso nerazzurro.

L'Inter cerca un esterno destro, che abbia esperienza e che sappia giocare in entrambe le fasi di gioco. Perfetto per il centrocampo a cinque, quasi l'identikit di Cuadrado. Il cui mancato ingaggio, non è un mistero, fu uno dei motivi per cui Conte disse addio alla Juventus nel 2014.