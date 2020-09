City-Dias, il PSG cambia obiettivo: Koulibaly verso la permanenza al Napoli

vedi letture

Da protagonista dichiarato del calciomercato estivo a leader confermato della retroguardia del Napoli. Potrebbe essere questo il percorso in questo strano mercato 2020 di Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese oramai da mesi era dato in uscita dai partenopei con Liverpool, prima, e Manchester City, poi, pronte a far follie per strapparlo ad Aurelio De Laurentiis. La crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid ha cambiato le carte in tavola e, all'improvviso, i 70 milioni di euro chiesti da ADL per il suo colosso non erano più un prezzo abbordabile, tanto che anche l'ultimo inserimento del PSG sembra non sembra essere andato a buon fine.

E ora con il City che ha virato su Ruben Dias e i parigini pronti a sondare il mercato in attesa di alternative, ecco che per Koulibaly il San Paolo sembra riavvicinarsi sempre di più. A meno che l'ultima settimana di mercato non cambi del tutto gli orizzonti.