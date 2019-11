Commisso: "Nuovo stadio? Spero che qualcuno a Firenze mi ascolti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo centro sportivo. Nella mente di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, c'è anche il nuovo stadio e ancora una volta il numero uno viola ha parlato della sua voglia di fare in fretta. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione del progetto del centro sportivo: "Speriamo che la giornata di oggi serva a qualcosa. Io non conosco la politica di qui e ne voglio restare fuori. Qua la politica è troppo importante, pur dicendolo con rispetto... L'intenzione c'è e lo sto dimostrando, spero che anche a Firenze qualcuno mi possa sentire e mi dia la possibilità di investire. Io voglio fare le cose giuste ma in tempi rapidi, anche perché sennò se lasciamo passare troppo tempo magari le energie e i soldi non ci saranno più".

Clicca qui per il live di TMW.