Commisso: "Veretout? Forse è meglio venderlo. Farò di tutto per Chiesa"

© foto di Giacomo Morini

"Sul mercato non siamo in ritardo, proprio in questo momento stiamo decidendo su Veretout, forse è meglio venderlo". Non usa mezze parole Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, che a La Nazione analizza le prime mosse in viola dal suo arrivo a Firenze. Spazio anche al futuro del gioiello della squadra, Federico Chiesa: "Farò di tutto per tenerlo, però un ex viola mi ha chiesto: "Perché fare un contratto così lungo a un ragazzo che magari il prossimo anno deluderà abbassando la propria valutazione?", le parole di Commisso che alla fine manda anche un messaggio a Firenze: "Ho chiesto aiuto, mi hanno detto che lo daranno".