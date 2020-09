Comunicato Roma: "Rispetto e stima per Milik. Mai commentato il suo stato fisico..."

vedi letture

La Roma prende posizione in merito alle tante voci di queste ore sul possibile arrivo nella Capitale di Arek Milik. Con un comunicato, il club ha voluto precisare la propria estraneità e la propria distanza dalle notizie emerse riguardanti le condizioni fisiche del giocatore. La Roma, in sostanza, ha ammesso di non avere dubbi circa la tenuta fisica dell'attaccante polacco dopo la visita specialistica in Svizzera dei giorni scorsi. La trattativa fra i giallorossi ed il Napoli intanto prosegue, come confermato dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli.

Questo il testo del comunicato della Roma:

"In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto.

Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società.

Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore".