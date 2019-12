© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre l'Inter ieri ha usufruito di una giornata di riposo (oggi la ripresa degli allenamenti), Stefano Sensi è volato a Monaco di Baviera per un consulto medico specialistico da un noto dottore tedesco vicino al Bayern. L’obiettivo - sottolinea il Corriere dello Sport - era quello di approfondire, attraverso una serie di test fisici e di accertamenti strumentali, perché il problema alla regione adduttoria della gamba destra non sia ancora sparito.

Dopo la sosta - L’ex centrocampista del Sassuolo, che si era infortunato il 6 ottobre durante la sfida contro la Juventus, da allora in poi ha giocato solo una manciata di minuti a Dortmund contro il Borussia e poi è stato quasi sempre in infermeria o ad allenarsi a parte. Colpa di un recupero rallentato da problemi muscolari alla stessa gamba destra, prima allo psoas e poi di nuovo all'adduttore. La visita è stata organizzata in tempi rapidi e di comune accordo tra le parti visto che ieri un membro dello staff medico nerazzurro è volato con il calciatore in Germania. Adesso con ogni probabilità, Conte lo riavrà solo dopo la sosta natalizia, quando finalmente Stefano spera di essere al 100%.