In prima pagina di Tuttosport c'è Antonio Conte, che parla del futuro e dell'Inter. "Per me vale il progetto", le parole riportate dal quotidiano piemontese dalla puntata di E poi c'è Cattelan. "Dove allenerò l'anno prossimo? Non so ancora dove andrò, ma sicuramente sceglierà una squadra che abbia un progetto che mi convinca".