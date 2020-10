Conte commenta il successo dell'Inter sul Genoa: "Comandato la gara dall'inizio alla fine"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 2-0 sul Genoa: "Abbiamo comandato la partita fin dall'inizio, come nelle altre partite abbiamo cercato di guidare il gioco. A volte certe gare le sblocchi prima, a volte dopo. Anche col 'Gladbach, per le mie valutazioni tecniche, abbiamo fatto un'ottima partita. Oggi abbiamo subito zero tiri in porta e c'è soddisfazione, siamo venuti qua con la forza di una squadra che è cosciente. La difesa? Questa è una squadra che ha sempre mostrato equilibrio. Voi parlate di numeri, io faccio un'analisi fredda e precisa, anche se è vero che abbiamo subito qualche gol di troppo".

A breve le dichiarazioni integrali di Antonio Conte