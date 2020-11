Conte: "Dopo il Real troppi giudizi negativi. Sfido chiunque a fare meglio in quelle condizioni..."

Cosa deve fare l'Inter per non sentire troppo la gara di domani sera? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ha così risposto alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. "Sono stati espressi tanti giudizi negativi per il match col Real Madrid, ho sentito tanta gente che ha parlato di partita dove il Real Madrid ha fatto quello che ha voluto dimenticando però che al 30esimo del primo tempo eravamo in dieci contro undici e avevamo subito un rigore dopo 4 minuti. Sfido chiunque poi a fare meglio in quelle condizioni: per 65 minuti i ragazzi ci hanno messo grande impegno. Dobbiamo essere bravi a migliorare e a lavorare affinché non si creino queste situazioni negative che fanno diventare tutto molto più difficile. Quella di domani sarà la sfida contro una buonissima squadra che sta facendo molto bene in Champions".

