Conte e il Napoli, costruttivi o distruttivi?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il mio non è stato uno sfogo ma un discorso costruttivo", dice oggi Antonio Conte. "Questo è un ritiro costruttivo e non punitivo", scriveva il Napoli due sere fa. Acqua sul fuoco o giustificazioni? Sono due temi certamente diversi, perché se un allenatore può inveire senza ripercussioni, la dicitura punitivo è ben più che border line per un ritiro di un club. Però la similitudine lessicale sorprende. Sia l'allenatore dell'Inter che la società azzurra hanno cercato, mediaticamente, agli occhi del pubblico, a bocce più ferme, di cercare di mediare e di riportare il treno impazzito su dei binari diversi e più normali.

E' realmente così? La riflessione, però, s'impone. Perché quello di Antonio Conte è stato letteralmente uno sfogo. Nei toni, nel tono, nella voce, nei contenuti, nelle parole. Si è lamentato, se così preferisce lessicalmente, del mercato, di una rosa poco profonda, di altre tematiche che non lo hanno soddisfatto. A che pro? Difficile capirlo. La società ha investito così tanto su di lui, nei contanti e nel mercato ad hoc, che è quasi impossibile trovare similitudini in Italia. "Il mercato di Conte". Coi paletti del FFP, che vanno pure ricordati. Eppure l'attacco è stato frontale. "Sono venuto qui per cambiare i giri del motore", ha detto oggi. Poi la frecciatina. "Dopo nove anni". Per questo chiede, tra le righe, totale disposizione e che squadra e società siano totalmente con lui.

Napoli, che succede? Anche in questo caso, l'effetto del ritiro, l'intenzione, era realmente costruttiva? Impossibile smentire le versioni ufficiali. Però oggi stiamo discutendo e parlando di multe, di rotture, di addii, di rivoluzione. E' servita una decisione del genere? Ha fatto scoppiare una bomba ad orologeria, forse, esplodere una pentola a pressione. In modo costruttivo o distruttivo, per resettare e ripartire? Forse è questo l'intento di Conte e del Napoli Calcio. Ripartire. Per tornare a competere, subito.