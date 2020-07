Conte e la polemica calendario. 5 volte su 7 le avversarie hanno avuto 1 giorno in più di riposo

"Le avversarie hanno avuto spesso un giorno in più di riposo rispetto a noi". Nella tarda serata di ieri Antonio Conte ha attaccato pubblicamente il calendario e la sua compilazione che, fra anticipi e posticipi, a suo dire ha messo quasi sempre l'Inter di fronte a squadre più riposate. Se da una parte il confronto dei giorni di recupero fra una gara e l'altra con la Juventus è più o meno equilibrato (ad eccezione delle ultime 3 giornate), lo stesso non si può dire spostando il paragone con le dirette avversarie degli uomini di Conte nelle varie giornate. Insomma, dati alla mano il tecnico interista ha ragione a sottolineare i maggiori tempi di recupero delle avversarie, almeno in questa parte di stagione post lockdown.

Il calendario dell'Inter

- 27^ giornata, 24 giugno Inter-Sassuolo ore 19.30

4 giorni di recupero

- 28^ giornata, 28 giugno Parma-Inter ore 21.45

3 giorni di recupero

- 29^ giornata, 1 luglio Inter-Brescia ore 19.30

4 giorni di recupero

- 30^ giornata, 5 luglio Inter-Bologna ore 17.15

4 giorni di recupero

- 31^ giornata, 9 luglio Verona-Inter ore 21.45

4 giorni di recupero

- 32^ giornata, 13 luglio Inter-Torino ore 21.45

3 giorni di recupero

- 33^ giornata, 16 luglio SPAL-Inter ore 21.45

3 giorni di recupero

- 34^ giornata, 19 luglio Roma-Inter ore 21.45

Il 28 giugno, alla gara col Parma, l'Inter ci arriva 4 giorni dopo la sfida col Sassuolo. I gialloblù, invece, di giorni di riposo ne avevano avuti 5 a disposizione. Discorso simile per la gara successiva: l'1 luglio l'Inter ha sulle gambe 3 giorni di riposo, il Brescia 4, uno in più. Le successive sfide con Bologna ed Hellas Verona sono in equilibrio, nel senso che in entrambe le occasioni le squadre hanno avuto 4 giorni per recuperare e prepararsi. Mentre nelle ultime 3 giornate la bilancia pende nuovamente a sfavore dell'Inter: il 13 luglio a San Siro arriva il Torino. L'Inter ha avuto 4 giorni di recupero, i granata 5. Il 16 luglio, 3 giorni dopo, ecco la trasferta di Ferrara contro la SPAL che di giorni di riposo ne aveva avuti 4. Stessa cosa per l'ultima partita con la Roma, quella che ha probabilmente cancellato le residue speranze Scudetto: l'Inter con 3 giorni di preparazione, i giallorossi di Fonseca con 4.