Conte: "Il DPCM è quello, serve che la curva sia sotto controllo. Scelte dolorose"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato del DPCM. "È quello, serve che la curva del contagio sia sotto controllo, ma in futuro se servono delle prospettive diverse, benissimo, ne parliamo. È facile far da contrappunto, è più difficile offrire misure alternative per mettere in sicurezza il paese. Non è che si può tenere tutto insieme senza scelte dolorose. L'economia deve correre, non possiamo entrare nelle case delle persone, la scuola è una priorità, il cinema è un nutrimento dello spirito. Quando definiamo tutti questi assetti prioritari non c'è margine a meno che la curva corra pure, vediamo come procede. Bisogna portare delle alternative. Abbiamo considerato quelle del DPCM come necessarie".