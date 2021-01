Conte: "Le sconfitte e le legnate servono: per stare in alto, non ci sono margini d'errore"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato della mentalità dei suoi dopo la vittoria contro la Juventus. "Abbiamo iniziato un percorso, in un anno e mezzo abbiamo fatto miglioramenti sotto ogni punto di vista. Non solo sul campo ma anche come mentalità nell'affrontare le partite con la giusta maniera. Abbiamo iniziato questo percorso deve portare a una crescita di tutti i calciatori. Quando vuoi raggiungere obiettivi importanti, devono crescere tutti a livello tecnico, tattico, di mentalità. C'è chi fa questi step in modo più rapido, chi in modo più lento, ma tutto passa dal migliorare i giocatori singolarmente. Però in un anno e mezzo abbiamo fatto passi in avanti evidenti. A volte anche le battute d'arresto servono per dare qualche legnata e per aiutare a capire che se vogliamo stare in alto, i margini d'errore diventano minimi, non basta il successo quotidiano: è effimero, bisogna pensare a un successo duraturo e che possa portare ad arrivare a qualcosa di importante a fine stagione".