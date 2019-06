Conte: "No limiti, non vedo l'ora di portare l'Inter dove le compete"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di GQ della sua nuova avventura in nerazzurro. "Posso accettare di avere poche possibilità di vincere, all'inizio, ma devono esserci. Si può fare, non abbiamo limiti e non vedo l'ora di portare l'Inter dove le compete. Marotta? Conferma delle intenzioni serissime".