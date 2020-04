Conte: "Riapertura attività non necessarie possibile solo con rigidi protocolli sanitari"

Quando sarà possibile far ripartire le attività produttive non necessarie. Al di là degli auspici, il premier Giuseppe Conte non si espone: "Non mi costringete a ipotesi sul futuro, stiamo seguendo percorsi razionali di riorganizzazione della nostra vita, di convivenza col virus. Dobbiamo farlo seguendo i consigli degli esperti, ma assumendoci la responsabilità politica di queste decisioni. Non posso dirle quando, posso dirle che stiamo ipotizzando una ripresa delle attività produttive, ma con protocolli sanitari molto rigorosi. Il virus non sappiamo quando riusciremo a eliminarlo dal nostro territorio, e comunque dobbiamo guardarci dal contagio di ritorno: immaginate cosa vorrebbe dire riaprire il turismo. Dobbiamo essere pronti per questo e lavoreremo al meglio anche sul nuovo decreto, quello contenente le misure economiche che vorremmo adottare prima della fine di aprile".