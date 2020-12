Conte: "Sensi sta crescendo e incrocio le dita. Pinamonti come Esposito un anno fa"

vedi letture

"Sensi sta cercando di trovare la migliore condizione, sicuramente adesso sta aumentando anche i giri e sta tornando a essere un giocatore a tutti gli effetti. Bisogna continuare su questa strada sperando che sarà anche un po' più fortunato. In un anno e mezzo ha giocato pochissimo e quando è sceso in campo, come all'inizio della scorsa stagione, ha fatto anche molto bene. Il fatto che stia riprendendo la migliore condizione è una buona notizia, ma incrocio le dita, sperando ci possa essere un po' più di serenità per lui e quindi anche per me". Parole e pensieri di Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ai microfoni di 'Inter TV' ha commentato la prestazione di Stefano Sensi nel corso del match vinto 1-0 contro il Napoli.

Oggi c'erano poche alternative

"Sì, è inevitabile che quando ti viene a mancare Sanchez e giocando con due attaccanti se uno si fa male diventa problematico. Pinamonti dall'ultimo raduno con la Nazionale è tornato con un problema alla caviglia non risolto. E' un giocatore di prospettiva come lo era Esposito nella scorsa stagione".

Che gara è stata?

"Queste sono partite in cui i punti valgono il doppio. Potevamo fare meglio, ma va bene così, siamo contenti".

Stasera s'è visto soprattutto un grande gruppo.

"Questo è un gruppo che ci tiene e soffre, come ho sofferto tanto io per l'eliminazione dalla Champions. E' un gruppo che ha voglia di fare, anche nelle difficoltà. Sono ragazzi puliti e perbene, che ha voglia di lavorare. Devono solo diventare un po' più scaltri e furbi, il tempo ci darà anche questo".