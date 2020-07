Conte su Lukaku: "Non rischio. Perderlo ora vuol dire non averlo più fino a fine stagione"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha presentato la sfida di domani contro il Torino ai microfoni del canale tematico nerazzurro, parlando in particolare delle condizioni di Romelu Lukaku: "Romelu ha avuto un problemino, ieri non stava benissimo, ma mi auguro di averlo a disposizione per l'importanza che ricopre in questo gruppo. Faremo le giuste valutazioni senza però prendere rischi. Perderlo ora significherebbe non averlo più con noi per il resto della stagione".