Conte su Messi: "Non avete idea cosa ho dovuto fare per fare prendere Lukaku"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, "Messi? Guardate sinceramente so solo io che ho dovuto fare per far arrivare Lukaku all'Inter. Non è stata una passeggiata, non un regalo. Fidatevi di quel che vi dico. Diamo merito ai ragazzi, poi faremo le nostre valutazioni, io le mie, le società le sue. Poi bisogna trovarsi".

