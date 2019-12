Conte su Skriniar: "Dal suo utilizzo si capisce la mia considerazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato a lungo di Milan Skriniar: "Sapete benissimo, guardando al suo utilizzo, che considerazione ho di lui e quanto è imprescindibile per noi. Milan è un difensore giovane e moderno. Sta lavorando tanto per cercare di migliorare, anche perché ha appena 24 anni e ancora tutta la vita davanti. Sta facendo bene, come d'altra parte i suoi compagni di reparto. Non so in che posizione siamo a livello difensivo in Italia (miglior difesa del torneo, ndr), ma essere vicini alla testa della classifica dimostra che stanno facendo tutti bene".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte