© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria per 2-0 in casa dell’Udinese, Antonio Conte ha risposto anche alle domande dei colleghi di Sky sul mercato da poco chiuso, in particolare partendo da una domanda sul mancato addio di Vecino: "Se devo sentire i nomi che sono circolati… Ho sentito anche di tanti attaccanti che avrebbero pure rifiutato; insomma, noi siamo l'Inter. Vecino ha la mia stima e la mia considerazione. Con me ha sempre giocato".