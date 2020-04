Coronavirus, Conte: "Tassa patrimoniale? Nessuno l'ha proposta, non la vedo all'orizzonte"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha anche affrontato la possibilità di imporre una patrimoniale sui soggetti con redditi più alti: "Oggi ne sento parlare per la prima volta, non c'è nessuna proposta concreta, il governo non ha fatto propria nessuna proposta del genere e non la vedo all'orizzonte".