Coronavirus, i dati in Italia divisi per regione: oltre 100mila casi

Di seguito il grafico che analizza regione per regione l'epidemia di Coronavirus in Italia. La regione più colpita, per distacco, è la Lombardia con 42.161 casi totali, tra i quali 6.818 deceduti, 11.815 ricoverati con sintomi, 1.330 ricoverati in terapia intensiva e 11.861 in isolamento domiciliare, ma anche 10.337 guariti/dimessi. Al secondo posto l'Emilia-Romagna con 13531 casi totali, 1.538 deceduti e 1.227 dimessi/guariti. In tutto il Paese, invece, finora sono 101.739 i casi totali e 11.591 i decessi.