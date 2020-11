Corsa scudetto, Giannini controcorrente: "Roma favorita, poi Napoli"

Giuseppe Giannini va controcorrente e a La Gazzetta dello Sport, parlando della corsa scudetto, ha affermato: "Secondo me questo sarà un campionato diverso, aperto a tanti. Potrebbe esserci una sorpresa. Mi sbilancio: Roma favorita, poi Napoli. In questo momento il Milan sta andando forte, ma per tenere fino alla fine della stagione devi avere la panchina lunga. Juventus e Inter hanno degli organici così ampi che possono far fronte alle tante difficoltà di una stagione particolare".