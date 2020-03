CR7 è in Portogallo: giornata di permesso. Dovrebbe rientrare domani con volo autorizzato

Giornata di permesso per Cristiano Ronaldo, che quest'oggi non era a Torino. Il campione lusitano è in Portogallo, ha goduto di una ulteriore giornata di permesso e dovrebbe rientrare in Italia domani.

Secondo Tuttosport, nonostante il blocco dei voli Italia-Portogallo imposto nelle ultime ore dal paese lusitano, non ci saranno problemi col suo rientro: Ronaldo ha infatti un volo autorizzato che gli permetterà di rientrare in Italia domani mattina.