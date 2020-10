CR7 in diretta dalla quarantena: "Non ho violato il protocollo, è una bugia"

“Grazie per tutti i messaggi di supporto”. Direttamente dalla quarantena, Cristiano Ronaldo risponde in diretta su Instagram ai tanti follower che gli chiedono come proceda la vita dopo la positività al coronavirus: “La mia famiglia è su un altro piano della casa, non possiamo avere contatti. Ma per ora è ok”. Tra un siuu e un saluto ai tifosi brasiliani, il campione della Juventus ha risposto quasi sempre in portoghese, anche al ministro Spadafora: “Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giorni. Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come ha detto una persona di cui non faccio il nome: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”.