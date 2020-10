Creazione media-company per la Serie A. La Lega sposta l'assemblea al 13 ottobre

L'Assemblea di Lega in programma per venerdì 9 ottobre è stata sposta di qualche giorno e fissata nuovamente al 13 ottobre. Quel giorno i club di Serie A dovranno scegliere a quale cordata di fondi affidarsi per creare la media-company che avrà in carico la gestione di diritti tv e ricavi commerciali del calcio italiano. Lo spostamento è dovuto alla necessità di sistemare aspetti legali legati alle offerte stesse dei fondi e al bando di vendita dei diritti tv all'estero. La riunione si svolgerà in video conferenza per tutti i partecipanti.