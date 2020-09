Criscito e Schone restano al Genoa? Faggiano: "Dipende dalle loro motivazioni..."

In bilico il futuro di Domenico Criscito e Lasse Schöne in casa Genoa. A parlarne, nel corso di una intervista a 'IlSecoloXIX', il direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano: "Vale anche per loro il discorso fatto in generale: sono professionisti seri e giocatori di valore, bisogna valutare spirito e motivazioni. Sono stato poco a Pegli negli ultimi giorni, li osserverò e parlerò con loro nei prossimi".