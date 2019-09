ESPN ha pubblicato il suo undici attuale migliore per quanto riguarda il mondo del calcio e, all'interno della formazione tipo, ci sono anche due calciatori della Serie A. Uno è, ovviamente verrebbe da dire, Cristiano Ronaldo; l'altro è invece un difensore, Kalidou Koulibaly del Napoli. Di seguito ecco l'Undici Definitivo - questa la denominazione - di ESPN.

ESPN FC'S ULTIMATE XI (4-3-3): Oblak; Kimmich, Van Dijk, Koulibaly, Robertson; De Bruyne, Kanté, De Jong; Messi, Mbappe, Ronaldo.

Meet our Ultimate XI: the team that we believe could win anything. https://t.co/uFIqvMtws0 pic.twitter.com/CO4PfTBCyJ

— ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2019