Sancho via da Dortmund? Parla l'inglese: "Grato al club, mi hanno iniziato al professionismo"

Quale futuro per Jadon Sancho? L'esterno classe 2000 del Borussia Dortmund è uno dei nomi più chiacchierati del mercato, cercato da molti club inglesi pronti a mettere sul piatto tantissimi milioni per riportare in Inghilterra il talento cresciuto nel Manchester City. E a parlare del futuro dell'esterno ci ha pensato Sancho stesso, che ai microfoni di ESPN ha provato a fare chiarezza: "Se lascerò il Dortmund? Non lo so, non so nulla sul mio futuro. Sono molto contento qui al momento, amo questo club, la squadra e i suoi tifosi. Il Dortmund mi ha dato la mia prima possibilità nel mondo del professionista, sono grato".