Crolla la Superlega ma adesso la UEFA cambierà la struttura del Fair Play Finanziario

Secondo quanto riporta L'Equipe, che analizza la tre giorni tellurica dovuta alla nascita e al crollo della Superlega, la UEFA non starà ora con le mani in mano. Recepito il segnale da parte dei 12 club in netta difficoltà finanziaria, dovrebbe rimodellare la struttura del Financial Fair Play per dare flessibilità ai club.