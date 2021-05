Le aperture in Inghilterra - City-Chelsea: è il giorno. E Pep mette in vendita Sterling

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 29 maggio 2021, si parla in particolare della finale di Champions League in salsa inglese in programma quest'oggi alle ore 21 a Oporto tra Manchester City e Chelsea. I londinesi per il bis, i Citizens per la prima. Quinta finale per Pep Guardiola che avrebbe messo in vendita Sterling.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Mail: "Pep's holy grail"

Mirror Sport: "Get ready to crumble"