Le aperture inglesi - Inghilterra, vittoria con fastidio. Rashford e il 'caso' Black Lives Matter

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 7 giugno 2021, si parla in particolare della Nazionale inglese, che si avvicina al prossimo Europeo vincendo in amichevole contro la Romania per 1-0, grazie al gol di Rashford (Henderson ha fallito il raddoppio su rigore). Southgate ha chiesto ai suoi una crescita in vista dell'avvio dell'Europeo, nonostante il successo di ieri. Rashford in ginocchio per il Black Lives Matter: secondo la stella dello United l'Inghilterra dovrebbe inginocchiarsi anche agli Europei.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "Spot the Brawl"

Mirror Sport: "Your boos won't stop"

Star Sport: "Rash and grab"

The Daily Telegraph: "Henderson warned after penalty farce"