Le aperture in Inghilterra - Southgate perde i pezzi. Big budget per lo United

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 5 giugno 2021, si parla in particolare della Nazionale inglese, che si avvicina al prossimo Europeo itinerante con qualche dubbio. Henderson e Maguire che potrebbero rischiare di saltare gran parte dell'Europeo ma vista la rosa allargata a 26, il c.t. Southgate potrebbe anche pensare di portare i due con sé. C'è spazio anche per il calciomercato con lo United di Solskjaer che avrà un grande budget da investire nelle trattative estive. Nel mirino, fra gli altri, Sancho e Trippier.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Mail: "Keep it clean"

Star Sport: "Don't see red"

The Daily Telegraph: "Pickford: 'England will thrive on Euros pressure'"