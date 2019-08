Cronaca degli errori di Massa. Ovvero quando il VAR è inutile

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Minuto 6' di Fiorentina-Napoli. La palla rimbalza sul braccio maldestramente aperto da Zielinski in area di rigore azzurra. In passato non sarebbe stato mai rigore visto la vicinanza dell'avversario, ma con le nuove regole, ogni volta che il braccio aumenta il volume del corpo, occupando lo spazio intorno, il penalty è da fischiare.

Minuto 44' di Fiorentina-Napoli. Mertens va giù in area e Massa fischia. A velocità normale e dalla tribuna stampa i dubbi sono pochi: è rigore. Poi arrivano le immagini ed è subito altrettanto chiaro come non fosse fallo. Castrovilli è per terra e cerca in tutti i modi di ritirare le gambe. Non è entrato in scivolata, si trovava in quella posizione per un intervento precedente. E' Ciro che lo cerca. Sarebbe simulazione e ammonizione. Ma Massa decide di non andare al video. Non si fa aiutare dalla tecnologia. Confabula con gli assistenti al VAR e convalida il rigore poi segnato da Insigne. 2-1 azzurro.

Minuto 92' di Fiorentina-Napoli. Il nuovo idolo della tifoseria viola Ribery, subentrato da pochi minuti al giovane Sottil, dopo una veronica si prende gioco di Hysaj, mette un piede sulla linea dell'area di rigore azzurra e viene steso evidentemente e vistostamente dal terzino albanese. Per il Franchi è rigore. Per Massa no. Quando si ferma il gioco, l'arbitro non si prende neanche il momento di dubbio per ascoltare i colleghi. Va subito ad ammonire Montella che non ci vede più dalla rabbia. Snobba il video in campo un'altra volta e non fischia niente, condannando alla sconfitta la Fiorentina.

In sintesi. Ci voleva poco per evitare le polemiche che domani divamperanno sui quotidiani e sulle tv. Bastava andare a rivedere tutti e tre gli episodi e poi decidere secondo criterio personale e coscienza. Se il VAR deve essere usato solo una tantum, è inutile. Il VAR deve evitare gli errori grossolani, come quelli avvenuti stasera. Il Napoli ha tutto nelle proprie corde per battere la Fiorentina 9 volte su 10 ed è quello che ha detto anche Montella a fine partita. Ma qualcuno deve spiegare al mondo il criterio per cui alcuni episodi dubbi vengono rivisti e altri no. In questo modo, il VAR resta una stortatura della storia del calcio. Un modo diverso di sbagliare. Chi guida gli arbitri se ne deve rendere conto, altrimenti è inutile cambiare regole e regoline, se poi a fare i conti in fondo ai 90 minuti, ci si rende conto sempre che c'è qualcosa che non va.