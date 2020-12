Crosetti su La Repubblica: "Maradona derubato quando il suo cuore si era appena fermato"

Duro report di Maurizio Crosetti sulle pagine de La Repubblica in merito agli sciacalli che si sono accaniti su Diego Armando Maradona dopo la sua morte: "Lo hanno derubato quando il suo cuore si era appena fermato, forzando la cassaforte che aveva in casa. Lo hanno abbandonato, lo hanno sedato ma non curato e alla fine lo hanno quasi ammazzato. Gravemente depresso e con un disturbo bipolare, iperteso, cardiopatico e vittima di sostanze e alcol, Maradona non aveva neppure il libero uso del cellulare: ne possedeva soltanto uno a schede e gli dovevano fare la ricarica, come a un ragazzino".