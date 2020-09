Crotone, Markovic alla Stella Rossa a titolo definitivo: ha firmato un contratto triennale

E' terminata l'esperienza italiana per la punta serba ex Juventus Luka Markovic che lascia il Crotone per vestire la maglia della Stella Rossa. Il giocatore, già tornato in patria per iniziare la nuova avventura, ha firmato un contratto triennale con il club di Belgrado. A riportarlo è Sky Sport.