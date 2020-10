Crotone, Stroppa non è in bilico: "Gran sintonia con club e squadra, stiamo facendo un percorso"

Nel pre-partita il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha sgomberato il campo e smontato l'ipotesi esonero per Giovanni Stroppa. Anche dopo il k.o. di oggi contro l'Atalanta l'allenatore rossoblù non è in bilico e nel post-partita ha commentato così la sua posizione: "Sono sereno, c'è grande sintonia con squadra e società. Abbiamo fatto un percorso insieme, sappiamo le difficoltà di questa stagione e non stiamo raccogliendo quello che la squadra sta creando sul campo. Oltre alla fiducia che la società ha verso di me, io ho grande fiducia nei miei calciatori".

