CSKA Sofia, Sowe: "Sono molto deluso, mi aspettato di più. Noi sfortunati"

vedi letture

Il centravanti del CSKA Sofia Alì Sowe intervistato da Topsport.bg si è detto insoddisfatto del pareggio per 0-0 colto all'Olimpico contro la Roma: "Sono molto deluso, mi aspettavo di più e penso che siamo stati sfortunati pur giocando molto bene. Abbiamo dimostrato disciplina tattica, ma dobbiamo lavorare e concentrarci di più per cogliere il successo. Come squadra comunque dobbiamo essere felici perché si tratta di un buon risultato contro un avversario del genere. - conclude Sowe - Il fatto che ci siano stati due pareggi in questa giornata rende tutto imprevedibile. Dobbiamo fare tutto il possibile per vincere le prossime gare".