ufficiale Ali Sowe all'Ankaragucu. L'ex Chievo e Lecce ceduto in prestito dal Rostov

Ali Sowe è un nuovo giocatore dell'Ankaragucu. L'attaccante gambiano, a lungo ammirato in Italia con le maglie - tra le altre - di Lecce, Chievo, Latina e Pescara, lascia il Rostov e si trasferisce in Turchia in prestito per una stagione.