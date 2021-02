ufficiale Rostov, ecco Ali Sowe, giustiziere della Roma in Europa League

Protagonista di una grande stagione in campionato ed in Europa con la maglia del CSKA Sofia, Ali Sowe (26) cambia squadra e va in prestito al Rostov in Russia. Concordata anche un'opzione di acquisto per l'attaccante gambiano.

Cresciuto in Italia, Sowe ha vestito le maglie di Chievo, Modena, Pescara, Lecce, Latina, Prato, Vibonese e Juve Stabia, sino all'exploit del 2020 quando ha segnato una doppietta alla Roma nel gruppo "A" dell'Europa League.