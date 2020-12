Da Fazio a Pastore passando per Juan Jesus: la Roma proverà a piazzare gli esuberi a gennaio

L'obiettivo della Roma a gennaio è quello di sfoltire la rosa e snellire il monte ingaggi. Sono tanti i giocatori in esubero in casa giallorossa, in ogni reparto. Fazio e Juan Jesus non hanno futuro in giallorosso: l'argentino, dopo il rinnovo di contratto nel 2019, ha trovato sempre meno spazio. In questa stagione non è mai stato utilizzato in campionato. Difficile anche la situazione di Juan Jesus, anche lui usato pochissimo da Fonseca: in estate aveva avuto delle offerte, ma ha preferito restare. Anche il suo contratto scadrà a giungo. Difficile trovare una sistemazione per Pau Lopez, che oggi a bilancio vale ancora 21,5 milioni e che per questo potrebbe partire solo in prestito. Infine Pastore: guadagna 4,5 milioni, il suo contratto scade nel 2023 e non ha nessuna intenzione di rescindere o accettare mete esotiche. Lo riporta Il Corriere dello Sport.