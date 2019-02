Da Hoarau a Carrasco e Hamsik. Chi sono i cinesi del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In principio fu Guillaume Hoarau. Che ha fatto due reti alla Juventus in Champions, che era stella del Paris Saint-Germain e che è oggi leader dell'attacco dello Young Boys a trentaquattro anni. Fu il francese nato a La Reunion la prima vera stella dei cinesi del Dalian Yifang. Sì, quelli non citati dal Napoli nel comunicato dove la società ha deciso di "soprassedere alla proposta" per Marek Hamsik. Il Dalian Aerbin Football Club viene fondato il 20 settembre 2009 dal Dalian Aerbin Group Co. Ltd si legge su Wikipedia della breve storia della società cinese. La bacheca? Una League One e una League Two, seconda e terza serie nazionale. Lo stesso anno di Hoarau il Dalian Yifang prese pure il brasiliano Fabio Rochemback dal Gremio, Lee Addy dalla Stella Rossa e Gustavo Canales dall'Universidad de Chile. I colpi più importanti? Tutti recenti. Nico Gaitan dall'Atletico Madrid, lui con Yannick Carrasco. Già proprio il belga che è sembrato tanto vicino all'Inter a gennaio. E poi José Fonte, difensore centrale dal West Ham United. In attesa di risolvere l'arcano Hamsik e un futuro in Cina. Anzi. Dai cinesi.