Zenga potrebbe ripartire dalla Cina: è candidato a sostituire Benitez al Dalian

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Walter Zenga potrebbe presto tornare in panchina. L'ex allenatore di Cagliari e Sampdoria potrebbe ripartire da una nuova tappa esotica nella sua lunga carriera, ovvero la Cina. Il tecnico sarebbe in lizza per sostituire Rafa Benitez alla guida del Dalian in Super League.