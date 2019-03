Da Icardi-Higuain a Lautaro-Piatek, Spalletti: "Tutti centravanti fortissimi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Icardi vs Higuain all'andata, Lautaro Martinez contro Piatek al ritorno. Sarà un derby forzatamente diverso quello di domani tra Milan e Inter, una circostanza che Luciano Spalletti commenta così in conferenza stampa: "Due attaccanti centrali fortissimi all'andata, altrettanto al ritorno. Tutti e due nelle condizioni di poter far male, Piatek può fare la differenza e Lautaro uguale. Anche lì si parte e lo scorrimento della partita dirà chi ha più ragione".