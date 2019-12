Da problema a soluzione. Come Emre Can può aiutare il mercato Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fino a questo momento - sottolinea il Corriere dello Sport - Emre Can è stato un problema per la Juventus. Il centrocampista tedesco in piena estate si è ritrovato fuori dal progetto tecnico di Sarri, diventando prima un bel nodo di mercato: tante le ipotesi delineate dal club bianconero, lunghe le trattative con Barcellona e Psg per esempio, alla fine Emre Can ha deciso di restare a Torino.

Da problema a soluzione - Ma se il recupero di Emre Can appare un'impresa sempre più difficile, pure in questo momento di emergenza totale a centrocampo, ora il tedesco potrebbe trasformarsi da problema a soluzione almeno sul mercato. Perché dalla sua cessione - si legge - passerà la possibilità della Juve di effettuare un colpo già a gennaio, che ora come ora appare sempre più importante.

Le ipotesi - Ad aver mosso passi concreti verso il tedesco è stato il Borussia Dortmund, club interessato anche a Mario Mandzukic (nuova brusca frenata nella trattativa tra Juve e Manchester United), che soprattutto in caso di passaggio del turno in Champions sarebbe pronto a investire 30 milioni per il doppio colpo: meno di quanto sperato in estate dalla Juve, più di quanto abbia fin qui offerto chiunque per gennaio.