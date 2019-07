Da Sergio de Windt a van der Sar: gli affari sull'asse Ajax-Juventus

© foto di Federico De Luca

Matthijs De Ligt potrebbe presto diventare l'ennesimo affare sulla rotta Amsterdam-Torino. Alcuni con grandi risultati, altri non propriamente da imitare. L'ultimo, in ordine di tempo, poteva anche essere un compagno del pacchetto arretrato bianconero: si tratta di Zdenek Grygera, arrivato nell'estate del 2007 e rimasto in bianconero fino al 2011: difensore ceco, è passato in una delle Juventus meno vittoriose di sempre, arrivando dopo l'anno di Serie B. Altalenante anche l'esperienza di Edwin van der Sar, che i tifosi bianconeri si ricordano soprattutto per una stagione non esaltante che terminò con la vittoria della Roma anche a causa delle sue topiche. Male anche Sunday Oliseh, arrivato dopo il Mondiale del 1998, alla sua seconda esperienza italiana alla Reggiana.

BENE IBRAHIMOVIC - Chi è andato benissimo è certamente lo svedese, inserito nella Juventus a fare da spalla a Trezeguet e Del Piero, con Capello affinò le sue doti, fino a diventare quasi dirompente. Due Scudetti, entrambi poi cancellati da Calciopoli, venne venduto all'Inter nell'estate della retrocessione a tavolino per 24 milioni di euro.

MALISSIMO DE WINDT - E poi c'è Sergio De Windt, che non ha mai esordito in Serie A, sfortunato nella sua esperienza a Torino. Ancelotti lo vede bene ma non lo inserisce mai, lui si fa male e poi non riesce a riportarsi ad alto livello, svincolandosi poco dopo con la Juventus. Era arrivato sotto consiglio di Edgar Davids, altro olandese della Juventus che, però, in mezzo giocò una stagione a Milano, sponda rossonera. Non benissimo.