Da Vecino a Lobotka passando per Krunic: tutti gli obiettivi del Torino a centrocampo

Come si legge sulle pagine di Tuttosport il Torino si prepara al mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo. Il primo nome è sempre quello di Lucas Torreira, oggi all'Atletico Madrid e corteggiato a lungo dai granata in estate. Con l’Inter da tempo si parla di Vecino, il quale però potrebbe optare per un campionato estero. Sempre restando in tema di registi, il Torino potrebbe arrivare, in prestito, a Stanislav Lobotka del Napoli. Una soluzione dall’estero è Arambarri, punto di forza del Getafe, mentre per quanto riguarda le mezzali potrebbe tornare di moda il bosniaco Krunic del Milan: Izzo, in questo caso, potrebbe fare il percorso inverso.